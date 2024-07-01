Politico: семья Байдена обвинила его помощников в провале на дебатах

Родственники американского лидера Джо Байдена обвиняют его помощников в провале на теледебатах с экс-президентом Дональдом Трампом, сообщает ТАСС со ссылкой на Politico.

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По словам трех источников издания, знакомых с ситуацией, семья Байдена призвала его уволить или понизить в должности членов его команды, которых они считают виновными в неудачном выступлении. Речь идет о бывшем руководители аппарата сотрудников американской администрации Роне Клайне и личном адвокате президента Бобе Бауэре. Байден вряд ли последует этим советам в ближайшее время.

Собеседники газеты говорят, что члены семьи Байдена настаивают на продолжении его избирательной кампании, особенно его жена Джилл и сын Хантер.

Тем временем, помощники американского президента пытаются пресечь призывы к его снятию с участия в президентской гонке, которые исходят от однопартийцев. Команда Байдена в частном порядке обзванивала доноров его избирательной кампании и законодателей-демократов в попытке убедить их продолжить поддерживать кандидатуру действующего лидера США.