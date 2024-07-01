В партии Макрона нашли способ борьбы с партией Ле Пен

Партия президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе за республику» снимет часть кандидатов для борьбы с партией Марин Ле Пен «Национальное объединение» во втором туре парламентских выборов. Об этом сообщает BFMTV.

Предполагается, что с выборов могут снять около 60 кандидатов. Президентская партия готова идти на компромисс в этом вопросе в том числе с крайне левой партией «Непокоренная Франция». Таким образом президентский альянс пытается оставить в бюллетенях в каждом округе только по два кандидата. Это может способствовать тому, что противники партии Ле Пен будут голосовать за других кандидатов.

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Недовольные результатами голосования французы вышли на улицы городов, в некоторых районах начались беспорядки.