WP: команда Байдена пресекает призывы к снятию его с выборов

Помощники американского президента Джо Байдена пытаются пресечь призывы к его снятию с участия в президентской гонке, которые исходят от однопартийцев, сообщает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

Это произошло после провала главы государства на теледебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Команда Байдена в частном порядке обзванивала доноров его избирательной кампании и законодателей-демократов в попытке убедить их продолжить поддерживать кандидатуру действующего лидера США. 29 июня во время экстренного совещания в режиме видеоконференции руководства Национального комитета Демократической партии ее лидеры пытались донести до однопартийцев необходимость дальнейшей поддержки Байдена. Председатель НКДП Джейми Харрисон заявил, что «мы должны его прикрывать». При этом участникам встречи не разрешили выразить обеспокоенность прошедшими дебатами.

27 июня в Атланте прошли первые предвыборные теледебаты. Байдену и Трампу было запрещено иметь при себе тезисы выступлений. По данным CNN, две трети зрителей, следивших за дебатами, присудили победу в них Трампу.

Среди демократов Конгресса США началась паника из-за неудачного, как они считают, выступления Байдена. Некоторые демократы надеются найти нового претендента на пост кандидата в президенты от Демократической партии.