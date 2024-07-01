В КНДР осудили военные учения США, Японии и Южной Кореи

Военные манёвры США, Японии и Южной Кореи в Восточно-Китайском море нагнетают военную напряжённость и подрывают безопасность в регионе, заявили в МИД КНДР. Пхеньян также констатирует, что союз Вашингтона, Токио и Сеула превращается в азиатский аналог НАТО. О формировании Западом в АТР блоковой системы ранее говорила и Москва. По словам аналитиков, деятельность США по созданию в Азии целой сети союзов военно-политического толка направлена на противодействие Китаю, КНДР и России.

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Военные учения Freedom Edge, которые США, Япония и Южная Корея провели в Восточно-Китайском море, усиливают военную напряжённость в этом районе, считают в МИД КНДР.

«В основе этих учений лежит стратегическая попытка США нагнетать военную напряжённость в регионе, оказать давление на Дальний Восток России и окружить Китай», — говорится в распространённом ЦТАК заявлении дипломатического ведомства.



По мнению Пхеньяна, регулярное проведение Вашингтоном, Токио и Сеулом военных учений отрицательно влияет на безопасность, а «стратегия США по покорению мира», нацеленная на сдерживание независимых суверенных государств, уже пересекла красную линию.

Учения Freedom Edge завершились 29 июня. Со стороны США в них приняли участие авианосец USS Theodore Roosevelt, эсминцы USS Halsey и USS Daniel Inouye. Япония была представлена эсминцем-вертолётоносцем JS Ise и эскадренным миноносцем JS Atago, а Корея — эсминцами ROKS Seoae Ryu Seong-ryong и ROKS Kang Gam-Chan.

В авиационной части манёвров стороны задействовали патрульные самолёты P-1 и P-3, противолодочный P-8, истребители-бомбардировщики F/A-18, самолёт ДРЛО E-2D, истребители KF-16 (корейская версия F-16), а также вертолёты Lynx и MH-60.

Пентагон сообщил, что на учениях отрабатывались противоракетная и противовоздушная оборона, борьба с субмаринами, поисково-спасательные мероприятия, киберзащита и операции по перехвату.

Как ожидается, проведение таких учений в ближайшие годы будет расширяться, пишет Associated Press. Издание также обращает внимание, что подобные манёвры, помимо Пхеньяна, неоднократно критиковал и Пекин.

«Высокий уровень военной мобилизации»

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин считает опасения КНДР по поводу учений Freedom Edge обоснованными.

«Важно посмотреть на эту ситуацию глазами северокорейцев. КНДР не признана в качестве государства ни Южной Кореей, ни США. В Южной Корее действует закон об обеспечении национальной безопасности, согласно которому Северная Корея — это не государство, а некое незаконное образование, которое должно быть ликвидировано. Причём ликвидировано так, что все официальные лица Северной Кореи должны понести при этом уголовное наказание. То есть там не идёт речь о каком-то примирении», — пояснил он в комментарии RT.



В этих условиях, как полагает Кашин, любое крупное учение воспринимается Пхеньяном как прямая угроза.

«В ответ на такие манёвры северокорейцы, как правило, проводят развёртывание своих войск. Солдаты всё это время живут в траншее в ожидании возможного нападения. То есть это очень высокий уровень военной мобилизации, который вынуждена поддерживать КНДР, поскольку она понимает, что её могут уничтожить, если она проявит слабость», — отмечает Василий Кашин.

В свою очередь, руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов полагает, что подобные учения вызывают обоснованную озабоченность также у Москвы и Пекина.

«Такие манёвры вызывают большие опасения со стороны тех государств, против которых они направлены. Это прежде всего, конечно, КНДР и Китай, но также и Россия. Япония уже проводит военные манёвры не только с США и Южной Кореей, но и со странами НАТО. Например, она собирается в июле провести учения на северном острове Хоккайдо, который соседствует с РФ. Всё это может привести к дестабилизации в сфере безопасности в регионе и усилить гонку вооружений», — констатировал Кистанов.



Напомним, на 19—20 июля запланированы учения «Тихоокеанское небо» с участием Франции, Германии и Испании в районе острова Хоккайдо. Это станет первым совместным развёртыванием ВВС этих стран в Индо-Тихоокеанском регионе. МИД России по этому поводу выразил решительный протест японскому посольству.

«Укрепляем свою обороноспособность»

В МИД КНДР также обратили внимание, что США, Япония и Южная Корея, укрепляя оборонное сотрудничество, фактически пытаются создать «азиатскую версию НАТО».

Кроме того, в Пхеньяне фиксируют попытки блока распространить своё влияние на Азию. Северокорейский МИД констатирует, что Япония и Республика Корея установили под контролем США партнёрство с НАТО, создали регулярные каналы диалога, участвуют в саммитах альянса и военных учениях.

«Реалии подтверждают, что «неотделимая взаимосвязь» между Европой и АТР в сфере безопасности, о которой гвалтом кричат США и их сателлиты, является всего лишь предлогом для осуществления политического сговора и военной интеграции между членами — государствами НАТО и проамериканскими странами в АТР для окружения независимых суверенных государств», — подчеркнули дипломаты КНДР.

Стоит отметить, что такие тезисы во многом перекликаются с оценками Москвы. Так, в ходе июньского визита во Вьетнам Владимир Путин констатировал, что в Азии сейчас сколачивается блоковая система.

«Уже НАТО туда переезжает как на постоянное место жительства. Это, конечно, создаёт угрозу для всех стран региона, в том числе и для Российской Федерации. Мы на это обязаны реагировать и будем это делать», — подчеркнул президент на пресс-конференции.

Аналогичным образом ситуацию в регионе Владимир Путин охарактеризовал и в ноябре 2023 года. По его словам, в Азии НАТО «предпринимает попытки выйти за географические рамки своей деятельности», нарушая тем самым собственные доктринальные документы.

Кроме того, как добавил глава государства, США, руководствуясь «собственными корыстными интересами», всё больше втягивают страны альянса в создание напряжённой обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Мы всё это видим и вместе с нашими друзьями, в том числе и прежде всего из Китайской Народной Республики, реагируем на это спокойно, взвешенно, укрепляем свою обороноспособность, в том числе и благодаря совместным военно-морским, воздушным учениям», — сказал Путин на встрече с зампредседателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся.

«Проамериканский лагерь»

По словам Валерия Кистанова, треугольник Япония — Соединённые Штаты — Южная Корея уже сделал огромный шаг в направлении создания военного блока.

«Это произошло в августе прошлого года в Кэмп-Дэвиде, где встретились лидеры трёх стран. Там они подписали ряд соглашений о взаимном сотрудничестве, преимущественно в военной сфере. Это военные консультации, проведение совместных манёвров и обмены военной информацией», — напомнил аналитик.



Это сотрудничество направлено на сдерживание Китая, КНДР и России, полагает Кистанов. При этом «азиатское НАТО» не единственный подобный блок в АТР, созданный США, добавил эксперт.

«Есть ещё QUAD — Япония, США, Австралия и Индия. Но этот блок более аморфный, потому что Индия далеко не всегда разделяет цели остальных его участников. Недавно наметился ещё один треугольник, направленный против Китая, — это Япония, США и Филиппины. Все эти мини-союзы создаются в рамках одной и той же концепции. Их цель — укрепление позиций США и их союзников в АТР и сдерживание Китая», — сказал Кистанов.

Этим же целям служит и проникновение в Азию блока НАТО, считает политолог.

По мнению Василия Кашина, нынешний внешнеполитический курс Вашингтона в Азии сформировался ещё при Бараке Обаме.

«Целью этой политики было преобразовать множество двусторонних альянсов, которые у США есть в Азии, в единую многостороннюю систему, напоминающую по своей организации НАТО. У США в АТР есть целый ряд союзников, но они слабо взаимодействуют между собой, уровень их вовлечённости в союз с американцами разный. Каждая из этих стран по-своему ведёт военное строительство и развивает ВПК, между ними отсутствует стандартизация», — говорит аналитик.



В данный момент США стремятся устранить все эти недочёты и сплотить союзные страны вокруг себя, утверждает Василий Кашин.