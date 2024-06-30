Стала известна позиция семьи Байдена по его участию в выборах

Семья президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена отреагировала на решение политика продолжить участие в президентских выборах. Ближайшие родственники американского лидера единогласно поддержали его, сообщает газета The New York Times (NYT).

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Ранее первая американская леди Джилл Байден прокомментировала критику Байдена, которая начала поступать в его адрес после дебатов с экс-лидером страны Дональдом Трампом. Она заступилась за своего супруга и подчеркнула, что его выступление на дебатах не определяет его достижения во время президентства.

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Вице-президент Камала Харрис также пыталась спасти положение Байдена после дебатов. Она призывала американцев сосредоточиться на проделанной политиком работе, а не на его выступлениях. Харрис отметила, что работа Байдена в качестве президента является «успешной и уже стала исторической».