Бывший президент Франции не смог избраться в парламент в первом туре

Экс-президент Франции Франсуа Олланд не смог избраться в парламент в первом туре внеочередных парламентских выборов.

По его словам, прозвучавшим в ходе пресс-конференции в коммуне Тюль, ему удалось набрать в округе 37,63% голосов при необходимом для избрания минимуме в 50%. Олланд выразил намерение продолжать борьбу во втором туре и подчеркнул, что может прибегнуть к поиску союзников в других партиях.

«Целью является максимально возможное единство, чтобы правые не смогли завоевать большинство мест в Национальном собрании», — цитирует его ТАСС.



Ранее глава парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что смогла переизбраться в парламент Франции.