Названо число мест партии Ле Пен в новом французском парламенте

Партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» получит от 240 до 270 мест в парламенте Франции, что даст ей относительное большинство. Об этом сообщает телеканал LCI. Всего в Национальном собрании 577 мест.

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Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона получила около 21 процента голосов. В новом составе парламента «Вместе за республику» может занять от 60 до 90 мест.

Сам Макрон после публикации первых результатов голосования призвал к единению против правых сил. По его словам, высокая явка на выборах свидетельствует о том, что французам небезразлична их страна.

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9 июня Макрон распустил Национальное собрание из-за провальных результатов «Вместе за республику» на выборах в Европарламент. Тогда также первенствовало «Национальное объединение».