Барделла подтвердил планы стать премьером Франции

Лидер правой партии "Национальное объединение", которая, по предварительным данным, лидирует в первом туре парламентских выборов во Франции, Жордан Барделла подтвердил намерение возглавить кабмин республики и призвал поддержать его партию во втором туре выборов 7 июля.

"Если в следующее воскресенье избиратели обеспечат нам абсолютное большинство для восстановления страны, я хочу стать премьер-министром всех французов, слушать каждого, относясь уважительно к оппозиции, будучи открытым к диалогу и заботящимся о единстве нации", - сказал он на пресс-конференции.

