"Национальное объединение" лидирует в первом туре выборов во Франции

Правая партия "Национальное объединение" лидирует в первом туре внеочередных парламентских выборов во Франции. Об этом свидетельствуют предварительные данные, которые сообщил телеканал BFMTV.

Так, "Национальное объединение" получает 33%, левый альянс "Новый народный фронт" - 28,5%. Президентская коалиция "Вместе за республику" набрала 22%.

Согласно данным социологической службы Elabe, "Национальное объединение" может после второго тура получить в Национальном собрании (нижней палате парламента Франции) от 260 до 310 мест, "Новый народный фронт" - от 115 до 145 мест, а "Вместе за республику" - от 90 до 120 мест.