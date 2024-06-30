Повстанцы захватили Кирумбу в Конго

Движение М23, поддерживаемое Руандой, продолжает завоевывать населенные пункты на востоке Демократической Республики Конго (ДРК). В воскресенье стало известно, что боевики захватили крупный город Кирумба, сообщает AFP.

«Мы сожалеем, но крупный объект (город Кирумба) со вчерашнего вечера находится в руках М23», — сообщил представитель местной администрации.



Он добавил, что сегодня утром боевики провели разведку местности, патрулируя все направления в Кирумбе. Сейчас повстанцы направляются на север от города.

«Их много, некоторые прибыли пешком, другие на машинах», — сообщил агентству представитель гражданского общества на условиях анонимности.



По его словам участника, представители движения М23 провели встречу в Кирумбе в воскресенье и объявили населению, что «они направляются в Бутембо и Бени, а затем в Киншасу — столицу ДРК.

Президент ДРК Феликс Чисекеди созвал Совет обороны в субботу. Он заявил, что «были даны четкие и твердые инструкции по защите территориальной целостности нашей страны».

С конца 2021 года М23 («Движение 23 марта»), в котором преобладают тутси, при поддержке подразделений руандийской армии захватило большие территории в Северном Киву, восточной провинции Конго.

Власти ДРК обвиняют Руанду в желании взять под свой контроль богатства восточного Конго. Однако в Кигали это отрицают. Дипломатические инициативы, предпринятые в попытке разрешить кризис, пока не дали результата.

Кирумба, крупнейший город, расположенный на юге территории Луберо, насчитывает более 120 000 жителей.