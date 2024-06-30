Лидерам западных стран следует без промедления приступить к переговорам с Россией по Украине, заявил немецкий экономист и председатель ВКГЭ Экхард Корде в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche. Он добавил, что в противном случае планета может оказаться в очень сложной ситуации.

Экономист выразил надежду, что коллективный Запад все же осознает необходимость переговоров. Вместе с тем, признал он, признаков предрасположенности к этому не наблюдается.

«Мне кажется, что из-за этого мы можем оказаться в очень тяжелой ситуации», — отметил Корде.



По его мнению, в настоящее время «вероятность начала ядерной войны с Россией не нулевая, хотя и далеко не стопроцентная». Он добавил, что чем раньше Вашингтон и Брюссель начнут диалог с Москвой, тем будет лучше.

Напомним, что Россия пыталась урегулировать украинский кризис дипломатическим путем в период с 2014 по 2022 год. В ходе переговоров в Минске и Стамбуле были подписаны соглашения, призванные разрешить ключевые разногласия.

По словам российских официальных лиц, западные партнеры не соблюдали договора, использовали их для достижения своих целей.

В настоящее время Москва настаивает на выводе подразделений ВСУ из Запорожья, ДНР, ЛНР, Херсонской области. Кроме того, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — России для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.

На Западе, в свою очередь, выдвигают условия, основанные на «мирной формуле» Владимира Зеленского, в рамках которой предлагается обмен пленных по принципу «всех на всех», решение вопросов ядерной и продовольственной безопасности.