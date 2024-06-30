В Европе раскрыли, когда настанет решающий момент в конфликте с Россией

Следующий год может стать решающим в конфликте с Россией, считает экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. В беседе с NTV политик отметил, что необходимо продолжать поддержку Украины.

На мой взгляд, следующий год будет решающим. Если мы дадим украинцам все, что им нужно, не только для выживания, но и для победы в войне, у них появятся хорошие шансы, — убежден политик.



Он добавил, что необходимо как можно скорее запустить процесс принятия Украины в Североатлантический альянс. Расмуссен убежден, что Запад просчитался в 2008 году, когда не принял план действий по вступлению Грузии и Украины в НАТО. Политик уточнил, что лидеры военного блока «запарковали Украину в зале ожидания», что оказалось опасным решением.

Ранее глава Минобороны Швеции Пол Юнсон сказал, что полномасштабный конфликт России и НАТО не является неизбежным, а власти РФ понимают, что не смогут победить в нем. По его словам, Москва стремится расколоть союзников по Североатлантическому альянсу. Швеция вступила в Альянс именно из-за действий РФ и этот шаг поддерживают почти 70% населения страны, отметил политик.

Министр также отметил, что главная цель блока — предотвратить полномасштабные боевые действия. Он выразил уверенность, что сейчас союзникам по Североатлантическому альянсу нужно сосредоточиться на сдерживании и обороне. Москва готова пойти на серьезные политические и военные риски, предположил Юнсон.