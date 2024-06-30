Вучич: Запад заинтересован в территориях России

Запад заинтересован в территориях России и ее богатых ресурсах, его представителям безразличны потери украинцев и россиян в зоне конфликта. Такое мнение выразил президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала TV Prva.

"Никто не хочет немедленного прекращения огня, который предлагается планом КНР. Все хотят поражения другой стороны. Запад, пока не гибнут люди с Запада, или гибнут только добровольцы, не беспокоит то, сколько погибнет украинцев. <…> Потому что у России есть много нефти, газа, фосфатов, золота и серебра, и всего, что им нужно", - отметил Вучич, приведя в пример идеи Скандинавских стран, в соответствии с которыми, "Россия не заслужила обладать такой территорией, это является достоянием всего мира".



Ранее Вучич подчеркивал, что завершение украинского конфликта в настоящее время невозможно, несмотря на предложенную Китаем инициативу.

После начала специальной военной операции Вучич в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности Сербии сообщил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Он заявил, что республика временно прекращает военные и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Вучич отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами и сожалеет о том, что происходит на востоке Европы. Президент сообщил о готовности оказывать гуманитарную помощь Киеву.