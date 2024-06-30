В Киеве неизвестные восстановили мемориальную доску Булгакову

© Музей Булгакова в Киеве

В Киеве неизвестные перекрасили мемориальную доску русскому писателю Михаилу Булгакову, вернув ей изначальный бронзовый цвет. Год назад вандалы облили объект красной краской, но его не восстанавливали, чтобы преподать урок общественности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские издания.

Литературно-мемориальный музей Булгакова расположен на Андреевском спуске в Киеве. В апреле 2023 года неизвестные облили красной краской мемориальную доску с изображением писателя. Руководители музея решили сохранить следы вандализма, чтобы показать украинскому обществу, что историю надо изучать, а не отвергать. В таком виде мемориальная доска висела на здании больше года.

Однако утром 28 июня ей вернули изначальный облик. В музее сообщили, что неизвестные тщательно закрасили доску бронзовой краской. Это произошло между 3 и 6 часами, когда на Андреевском спуске было плановое отключение электричества.