В США выяснили мнение американцев о переизбрании Байдена

Свыше 70% американцев считают, что умственное состояние президента США Джо Байдена не позволяет ему бороться за переизбрание на высший государственный пост, пишет телеканал CBS со ссылкой на данные проведенного в конце июня опроса.

Журналисты уточнили, что такой оценки придерживаются 72% респондентов. Вместе с тем, 27% считают, что Байдену следует продолжать участие в президентской гонке.

Телеканал также привел результаты прошлого опроса, проведенного 9 июня. Тогда 65% граждан США полагали, что американскому лидеру не стоит оставаться в Овальном кабинете, а 35% были уверены, что Байден может и дальше быть главой государства.

Вместе с тем, отметили специалисты, опрос не принес значимой победы 45-му президенту США Дональду Трампу — с тем, что ему следует продолжить участие в президентской гонке, согласны только 50% респондентов. Свыше 40% полагает, что его здоровье не позволяет ему далее участвовать в ней.

Союзники США опасаются действий РФ и КНР при выходе Байдена из гонки

Опрос проводился 28-29 июня. В нем приняли участие 1130 совершеннолетних американцев. Погрешность результатов исследования составила примерно 4,2%.