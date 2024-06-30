Союзники США опасаются действий РФ и КНР при выходе Байдена из гонки

Европейские союзники США опасаются, что выход главы США Джо Байдена из президентской гонки приведет к подрыву избирательного процесса, даст возможность России и КНР посеять раздор в стране, предположил обозреватель Люк Макги в статье для CNN.

По его данным, союзников Соединенных Штатов не волнует способность Байдена принимать те или иные решения, его дальнейшая политика и действия. Они полагают, что американский лидер окружен разумными людьми, которые при любых обстоятельствах продолжать принимать рациональные, разумные решения.

Перспектива возвращения 45-го президента США Дональда Трампа, отметил аналитик, вызывает лишь незначительное беспокойство — в Европе уже смирились с его возвращением в Овальный кабинет.

«Партнеров США тревожит то, что мировой гегемон на фоне политических катаклизмов не сможет обеспечить то, чего они больше всего хотят: стабильность», — подчеркнул Макги.



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Европейцы полагают, что отстранение кандидата на столь позднем этапе избирательного цикла может подорвать весь процесс. Кроме того, оно позволит Китаю и России критиковать демократическую систему США, указывать на ее слабость по сравнению с автократиями, пояснил обозреватель.

Вместе с тем, подчеркнул Макги, значительные опасения у союзников вызывает и победа Байдена на выборах. Это связано с тем, что заявления о его неспособности управлять державой станут появляться еще чаще, вызовут в стране раскол, недоверие и панику.