Зеленский ответил на вопрос о прямых переговорах с Россией

Мирные переговоры с Россией возможны только при участии посредников и по согласованию предложения с Киевом. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Philadelphia Inquirer, запись доступна на YouTube-канале политика.

Зеленский ответил на вопрос о вероятности прямых переговоров с Россией и исключил их вероятность. По его словам, государства из разных частей мира должны принять участие в выработке мирного плана и затем предложить его Москве.

Политик допустил ведение переговоров только с участием посредников в параллельном формате, приведя пример «зерновой сделки».

«Пока что у нас есть только такая модель», — заявил он.



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Ранее Зеленский заявил о неэффективности Patriot при ударах ВС России корректируемыми авиационными боеприпасами. По его словам, для эффективной борьбы Киеву нужно порядка тысячи ракет Patriot в месяц.