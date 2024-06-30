Взрыв прогремел в центре Харькова

В центральной части Харькова прогремел взрыв, повреждено предприятие, написал в своем Telegram-канале мэр города Игорь Терехов. По его словам, в результате происшествия пострадали несколько человек, также загорелись семь машин.

Терехов также отметил, что удар был нанесен авиационной бомбой типа КАБ. На место удара направлены экстренные службы, другие подробности будут известны после проверки.

Ранее Telegram-канал «Изнанка» показал кадры удара ФАБ-3000 по пункту управления ВСУ в окрестностях районе населенного пункта Новгородское. Заявляется, что украинская армия лишилась до 60 военнослужащих. Официального комментария от МО РФ по данному вопросу не было.

До этого украинские СМИ сообщили о взрыве в море недалеко от береговой линии в Одессе. По предварительной версии, причиной взрыва стала детонация мины. В результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщалось до этого, взрыв произошел на юге Украины. Мэр города Одессы Геннадий Труханов уточнил, что громкие хлопки слышны в городе. Серия взрывов также произошла в окрестностях Харькова, сообщало украинское издание «Общественное. Новости». По его информации, взрывы, вероятно, были зафиксированы за пределами города.