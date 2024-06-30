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Взрыв прогремел в центре Харькова

В центральной части Харькова прогремел взрыв, повреждено предприятие, написал в своем Telegram-канале мэр города Игорь Терехов. По его словам, в результате происшествия пострадали несколько человек, также загорелись семь машин.

Взрыв прогремел в центре Харькова
© globallookpress.com

Терехов также отметил, что удар был нанесен авиационной бомбой типа КАБ. На место удара направлены экстренные службы, другие подробности будут известны после проверки.

Ранее Telegram-канал «Изнанка» показал кадры удара ФАБ-3000 по пункту управления ВСУ в окрестностях районе населенного пункта Новгородское. Заявляется, что украинская армия лишилась до 60 военнослужащих. Официального комментария от МО РФ по данному вопросу не было.

До этого украинские СМИ сообщили о взрыве в море недалеко от береговой линии в Одессе. По предварительной версии, причиной взрыва стала детонация мины. В результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщалось до этого, взрыв произошел на юге Украины. Мэр города Одессы Геннадий Труханов уточнил, что громкие хлопки слышны в городе. Серия взрывов также произошла в окрестностях Харькова, сообщало украинское издание «Общественное. Новости». По его информации, взрывы, вероятно, были зафиксированы за пределами города.

В мире
Игорь Терехов