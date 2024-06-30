В Киеве заметили, что Зеленский убрал из своих речей 1991 год

«Мегаактер Зеленский» перестал говорить о возвращении Украины к границам 1991 года. Это свидетельствует о серьезных изменениях в его политике и «переобувании в воздухе». Так считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, опубликовавший видео в соцсетях.

Соскин отметил, что ежедневно Зеленский выступает по 3-4 раза и превращает политику в «театр одиночного мегаактера». При этом в последнее время «лицедей Зеленский» перестал говорить о возврате к границам бывшей УССР.

«Вот если вы посмотрите его выступления, он уже не говорит, что мы победим, что мы вернемся на границы 91 года, что Россия будет побеждена, что с Россией не будем вести переговоров. Он уже этого не говорит», — заявил Соскин.



По его словам, «фактически началось переобувание в воздухе Зеленского и всей его группы, Кулебы и так далее».

«Зеленский и шестерки начали отработку новой модели», — резюмировал Соскин.



Аналитик также напомнил, что украинцы выбирали Зеленского, потому что он обещал мир на Донбассе, выбирали «под мир, а не под убийства». Зеленский уверял, что сделает так, что «украинцы не будут плакать». В итоге он всех обманул, а потому народ с ним должен обойтись как с неэффективным менеджером – лжецом. Это понимает все больше людей на Украине, и тенденция только усилится.