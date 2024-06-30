Ле Пен высказалась о голосовании во французский парламент

Экс-кандидат на президентских выборах во Франции, бывшая глава парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что фракция практически «уничтожила макронистский блок». Об этом сообщает RT.

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Она также подчеркнула, что второй тур выборов во Франции будет решающим, и призвала не дать левому блоку победить.

По предварительным результатам досрочных выборов, партия Ле Пен лидирует. Коалиция Макрона находится на третьем месте.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента) страны, а также о назначении досрочных выборов в парламент.

"Национальное объединение" лидирует в первом туре выборов во Франции

Накануне лидер побеждающей на выборах в Европарламент (ЕП) во Франции партии «Национальное объединение» Жордан Барделла призвал Макрона организовать внеочередные выборы. Соответствующее заявление политик сделал в ходе выступления перед сторонниками своей партии после того, как появились предварительные итоги выборов в ЕП во Франции.