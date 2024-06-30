Нетаньяху назвал условие прекращения войны

Нетаньяху: война будет продолжаться до полной победы над ХАМАС
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на заседании кабмина, что война с палестинским движением ХАМАС будет продолжаться до полной победы. Он добавил, что следует достичь всех ранее заявленных целей, пишет РИА «Новости».
Основными целями Израиля, напомнил премьер, являются возвращение всех заложников, уничтожение ХАМАС, безопасное возвращение жителей в приграничные с анклавом районы, гарантированное умиротворение Газы.
«Всем, кто сомневается в достижении этих целей, я повторяю — альтернативы победе не существует. Наши воины пали не зря. Мы не прекратим войну, пока не достигнем всех наших целей», — подчеркнул Нетаньяху
По его словам, власти по-прежнему поддерживают план по прекращению огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Он добавил, что ХАМАС является единственным препятствием на пути освобождения похищенных людей.
Байден заявил, что Израиль не планировал вторгаться в Россию
Израиль вернет всех остающихся в секторе Газа заложников, как живых, так и мертвых, резюмировал премьер.