Нетаньяху назвал условие прекращения войны

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на заседании кабмина, что война с палестинским движением ХАМАС будет продолжаться до полной победы. Он добавил, что следует достичь всех ранее заявленных целей, пишет РИА «Новости».

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Основными целями Израиля, напомнил премьер, являются возвращение всех заложников, уничтожение ХАМАС, безопасное возвращение жителей в приграничные с анклавом районы, гарантированное умиротворение Газы.

«Всем, кто сомневается в достижении этих целей, я повторяю — альтернативы победе не существует. Наши воины пали не зря. Мы не прекратим войну, пока не достигнем всех наших целей», — подчеркнул Нетаньяху



По его словам, власти по-прежнему поддерживают план по прекращению огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Он добавил, что ХАМАС является единственным препятствием на пути освобождения похищенных людей.

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Израиль вернет всех остающихся в секторе Газа заложников, как живых, так и мертвых, резюмировал премьер.