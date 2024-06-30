Американский политик предупредила избирателей о безумии Байдена

Джо Байдена нельзя переизбирать на президентский пост не только из-за преклонного возраста, но и потому что он «сумасшедший». Такое заявление сделала экс-кандидат в президенты США, известный политик Тулси Габбард.

«Проблема не только в том, что он стар. Проблема в том, что он безумен», — заявила Габбард в соцсети Х.



По ее словам, только сумасшедший считает, что изменение климата представляет большую экзистенциальную угрозу, чем ядерная война.

Габбард подчеркнула, что у Байдена есть возможность использовать атомное оружие. Со стороны избирателей будет безответственно и опасно переизбрать такого человека.

Во время недавних дебатов с Трампом Байден заявил, что изменение климата является единственной экзистенциальной угрозой для человечества.