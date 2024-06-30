Вучич: Запад не интересует гибель украинцев и россиян
Западным странам интересны лишь ресурсы и богатые территории России, их не волнует, сколько ещё украинцев и россиян погибнет в конфликте.
Об этом в эфире TV Prva сказал сербский президент Александр Вучич, объясняя, почему Запад не поддерживает китайскую мирную инициативу.
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«Все хотят поражения другой стороны. Запад, пока гибнут только добровольцы, не волнуется», — заявил лидер Сербии.
Ранее Вучич усомнился в существовании демократических ценностей в ЕС.