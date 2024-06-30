Председатель британской правой партии Reform UK Найджел Фарадж заявил, что утверждения его противников о якобы симпатиях к Владимиру Путину являются «мистификацией», в то же время назвав президента РФ «очень опасным и опасно умным человеком». Его слова приводит Sky News.

«Я был против войны в Ираке. Я считал абсолютно безумным вторжение в Ливию. Десять лет назад я стоял в Европейском парламенте и говорил: «Вы даете опасному человеку повод отправить свой народ на войну». Я сказал, что на Украине будет война», – заявил Фарадж.



Он подчеркнул, что считает Владимира Путина «очень, очень опасным и опасно умным человеком».

Политик также отметил, что отвергает действия России на Украине, однако заметил, что проявил дальновидность, заявляя, что конфликт в конце концов произойдет.

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До этого Фарадж заявил, что украинский кризис является результатом политики НАТО и Европейского союза (ЕС), которые постоянно стремятся к расширению на восток. Он рассказал, что начал предупреждать об угрозе конфликта на Украине еще в 2014 году. По словам Фараджа, для него этот факт был очевиден.

После того, как на него обрушились с критикой внутри страны за якобы поддержку позиции Владимира Путина, Фарадж заявил, что странам Запада следует признать свои ошибки, которые повлекли за собой конфликт, ради достижения мира.