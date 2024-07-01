Португальская партия намерена присоединиться к группе Орбана в Европарламенте

Правая партия "Хватит" присоединится к новой группе правых партий в Европарламенте (ЕП) "Патриоты для Европы", одним из создателей которой стал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом сообщил партийный лидер Андре Вентура.

Вентура также рассчитывает, что в группу "Патриоты для Европы" вступит французская правая партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен и Жордана Барделла, которая лидирует на парламентских выборах во Франции по итогам первого тура, состоявшегося в воскресенье.

Политик отметил близость взглядов партии "Хватит" и объединения "Патриоты для Европы". В частности, в качестве таковых он упомянул требование к властям ЕС лучше контролировать миграционные процессы в Европе.

"Эта группа [также] явно против [главы Еврокомиссии] Урсулы фон дер Ляйен и [бывшего премьер-министра Португалии] Антониу Кошты", - подчеркнул политик, слова которого привело агентство Lusa.



27 июня руководители стран ЕС переназначили Урсулу фон дер Ляйен на должность главы Еврокомиссии, а Кошту - главой Евросовета. Эти назначения должен одобрить новый состав Европарламента.

30 июня оппозиционная Австрийская партия свободы объявила о создании патриотического альянса с партией Орбана и чешским политическим движением "Акция недовольных граждан" (АNO), возглавляемым экс-премьером Андреем Бабишем (2017-2021). Все три партии представлены в ЕП, однако они не смогут сформировать отдельную фракцию без участия других политических сил. Для образования фракции или группы в ЕП необходимы не менее 23 депутатов, избранных по меньшей мере от семи стран. С присоединением "Хватит" у группы будет 26 депутатов, представляющих четыре страны союза.