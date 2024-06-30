Нетаньяху заявил о приверженности Израиля плану Байдена по Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 июня. /ТАСС/. Израиль сохраняет приверженность предложенному президентом США Джо Байденом плану, предполагающему приостановку огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых там заложников. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, выразив мнение, что все препятствия на пути к его реализации чинит радикальное палестинское движение ХАМАС.

"Что касается священной миссии по освобождению наших заложников, изменений в позиции Израиля по поводу плана по освобождению, который поддержал президент Байден, нет. Сегодня все знают простую истину: ХАМАС - это единственное препятствие на пути к освобождению наших заложников. Сочетая дипломатическое и военное давление, прежде всего последнее, мы вернем их всех - все 120 заложников, как живых, так и погибших", - заявил Нетаньяху на еженедельном заседании кабмина. Его высказывания распространила канцелярия главы правительства.