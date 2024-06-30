Макрон проголосовал на досрочных парламентских выборах

Президент Франции Эмманюэль Макрон с женой проголосовали на досрочных парламентских выборах. Как сообщает 30 июня телеканал BFMTV, глава государства пришел на избирательный участок в приморском городе Ле-Туке на севере страны.

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Ранее МВД Франции сообщило, что явка в первом туре выборов на 12:00 по местному времени (11:00 мск) составила почти 26 процентов.

Согласно соцопросу, почти каждый десятый француз решил перенести летний отпуск, чтобы прийти на выборы.

О внеочередных выборах в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) Макрон объявил после того, как его партия «Ренессанс» на выборах в Европарламент уступила правому «Национальному объединению». Как писала «Парламентская газета», тогда французский лидер распустил Нацсобрание.

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Голосование проходит в два тура, второй назначен на 7 июня. По данным опросов, «Национальное объединение» готовы поддержать более трети избирателей, а президентскую коалицию — менее 20 процентов.