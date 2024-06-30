Вучич: государства Европы готовятся к масштабным конфликтам

Государства Европы и Ближнего Востока готовятся к масштабным конфликтам, рассказал журналистам президент Сербии Александр Вучич. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По его мнению, практически невозможно избежать масштабного противостояния между ливанским движением «Хезболлах» и ЦАХАЛ. Он добавил, что это столкновение затронет не только Восток, но и Запад.

Вучич отметил, что ранее Еврокомиссия была «явно антироссийской», после прихода премьер-министра Эстонии Каи Каллас она станет «радикально антироссийской». Он напомнил, что политику запрещен въезд в Россию.

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Президент Сербии пояснил, что в ЕС решение о назначении Каллас на должность главы евродипломатии называют сигналом твердости, силы, сопротивления России со стороны европейских государств. Вместе с тем, подчеркнул Вучич, россияне воспримут этот шаг как сигнал о том, что Запад желает уничтожить Россию.

«А что на это скажут россияне: мы вас поняли, вы хотите, чтобы мы исчезли, мы будем бороться до конца всеми имеющимися силами, всем оружием и орудиями, которые имеем», — констатировал глава государства.



В этом нет большой философии, это четкие, ясные, недвусмысленные вещи, резюмировал Вучич.