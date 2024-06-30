Из-за повреждений энергетической инфраструктуры пять регионов Украины частично остались без света. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Министерства Энергетики Украины.

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Киевская, Сумская, Черниговская, Харьковская и Днепропетровская области Украины в воскресенье, 30 июня, частично лишились электроснабжения из-за аварий на объектах энергосистемы.

Так, в Киевской области было обесточено 935 абонентов. В Сумской области из-за боевых действий обесточены 4805 абонентов в 73 населенных пунктах.

Обесточенными также остаются 39,7 тысячи точек в 107 населенных пунктах Харьковской области. Проблемы испытывают и жители Черниговской и Днепропетровской области: там без света остались абоненты из 28 населенных пунктов.

Ранее украинцев предупредили об увеличении периодов отключения света. По словам исполнительного директора частного украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрия Сахарука, причинами сокращения времени включения электричества являются жаркая погода, ремонтные работы на электростанциях, а также обстрелы.