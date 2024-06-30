Названа степень влияния семьи Байдена на решения президента США

Семья Джо Байдена в значительной степени влияет на президента США, считает доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал весомой для политика позицию близких по различным вопросам.

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Семья Джо Байдена имеет весомое влияние на него самого, а уже потом на американскую политику —Григорий Ярыгин политолог, американист.



«Это не просто слова, мы можем обратиться к опыту правления Рональда Рейгана, когда через многие-многие годы выяснилось, что в конце своего правления он очень сильно зависел от своей супруги, вероятно переживая нечто подобное, что мы сейчас наблюдаем с Джо Байденом. В истории США в высших политических эшелонах такие ситуации складывались, и действительно члены семьи обладают большим влиянием в таких случаях на первые лица в силу своей близости. Это не только возможно, но такое уже случалось», — объяснил он.

По словам американиста, особое влияние на Джо Байдена оказывает его жена, первая леди США. В то же время он считает, что она не будет предлагать ему сняться с президентских выборов. При этом, если политик сам примет такое решение, она его поддержит.

«Джилл Байден действительно влиятельна. Если мы посмотрим на ее поведение в течение последних двух лет, она постоянно сопровождает мужа на встречах высокого уровня, в турне по США. Это говорит о том, что он доверяет ей просто на физическом уровне — она рядом, и он чувствует себя спокойно. Думаю, эти разговоры не лишены действительной фактуры. Она обладает влиянием на него, а уже через его решения на политические процессы в США», — заключил политолог.



Как пишет The New York Times (NYT), спонсоры Демократической партии США обсуждают принудительное отстранение от выборов действующего президента Джо Байдена. Источники издания считают, что глава государства может отказаться от гонки после беседы с женой Джилл Байден.

Сама супруга политика после поражения его на дебатах с экс-президентом США республиканцем Дональдом Трампом заступилась за мужа. Она подчеркнула, что его выступление на дебатах не определяет его достижения во время президентства.

Встреча политиков прошла в четверг, 27 июня, на продемократическом телеканале CNN. По оценкам зрителей и экспертов, она стала провальной для действующего главы государства. Они отмечали, что политик неуверенно держался и выглядел растерянным. После этого началась дискуссия о возможной замене Байдена на другого кандидата.