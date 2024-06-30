Стало известно о домогательствах и дискриминации на форуме в Давосе

Сотрудники Всемирного экономического форума (WEF) в Давосе на протяжении многих лет сталкиваются с токсичной атмосферой, враждебной к женщинам и чернокожим, пишет Wall Street Journal (WSJ).

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По данным газеты, за период существования форума шесть сотрудниц потеряли работу или иным образом были наказаны из-за беременности или по возвращению из декретного отпуска.

Кроме того, шесть женщин признались, что подверглись сексуальным домогательствам со стороны старших менеджеров, двое сообщили, что пережили харассмент со стороны VIP-гостей форума.

Темнокожие работники форума, по словам журналистов, жалуются на оскорбления со стороны светлокожих, а также на отсутствие карьерного роста. Дискриминация наблюдается и по отношению к пожилым менеджерам.

Так, несколько лет назад основатель и глава форума Клаус Шваб поручил уволить группу сотрудников старше 50 лет, чтобы снизить средний возраст работников организации. Вместе с ними был уволен и глава отдела кадров, осмелившийся заявить о том, что действия руководителя незаконны.

Напомним, что WEF был основан в в 1971 году как некоммерческий фонд, своей миссией он называет «стремление к лучшему миру» путем создания платформы для открытого диалога, обсуждения инноваций, идей сотрудничества и кооперации.