Си Цзиньпин посетит Таджикистан с государственным визитом

Си Цзиньпин 4-6 июля посетит Таджикистан с государственным визитом
Председатель КНР Си Цзиньпин 4-6 июля посетит Таджикистан с государственным визитом по приглашению президента республики Эмомали Рахмона. Об этом ТАСС сообщили в таджикском министерстве иностранных дел.
"Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина состоится 4-6 июля по приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона. В рамках визита пройдут двусторонние переговоры в узких и широких форматах", - сообщил собеседник.
Также он добавил, что китайский лидер примет участие в других официальных мероприятиях.
В преддверии визита Си Цзиньпина в Душанбе состоялся таджикско-китайский форум с участием более 150 предпринимателей и инвесторов двух стран. По итогам деловые круги Таджикистана и Китая заключили соглашения о сотрудничестве в сфере горнорудной промышленности и транспорта на сумму более $560 млн. По данным Госкомитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана, в настоящее время на территории республики действуют более 500 компаний с китайским капиталом, а объем капиталовложений Китая в таджикскую экономику за последние 10 лет составляет более $3,8 млрд.