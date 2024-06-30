Си Цзиньпин посетит Таджикистан с государственным визитом

В преддверии визита Си Цзиньпина в Душанбе состоялся таджикско-китайский форум с участием более 150 предпринимателей и инвесторов двух стран. По итогам деловые круги Таджикистана и Китая заключили соглашения о сотрудничестве в сфере горнорудной промышленности и транспорта на сумму более $560 млн. По данным Госкомитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана, в настоящее время на территории республики действуют более 500 компаний с китайским капиталом, а объем капиталовложений Китая в таджикскую экономику за последние 10 лет составляет более $3,8 млрд.