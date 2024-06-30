Спонсоры Демократической партии США обсуждают принудительное отстранение от выборов действующего президента Джо Байдена. Об этом стало известно New York Times.

По данным источника, в Демпартии глубоко обеспокоены исходом дебатов Байдена с кандидатом в президенты Дональдом Трампом.

«Некоторые из самых богатых людей Америки выразили сочувствие из-за слабого выступления Байдена на дебатах и задумались о том, как изменить ход предвыборной гонки», — говорится в сообщении.



Один из собеседников NYT заявил, что с политконсультантами решается вопрос о «сокровенных правилах», с помощью которых можно будет исключить Байдена из предвыборной гонки без его согласия до или во время национального съезда Демпартии. Ряд источников выражает надежду, что президент сможет добровольно отказаться от участия в выборах, в том числе после беседы с первой леди Джилл Байден.

Камала Харрис дала прогноз по исходу выборов на фоне провала Байдена

Дебаты Байдена и экс-президента США Дональда Трампа прошли в ночь на 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Перед началом встречи бывший и действующий президенты не пожали друг другу руки.