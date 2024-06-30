США причастны к взрывам на газопроводах «Северный поток», имеющиеся доказательства бесспорны. Об этом заявил депутат бундестага Германии от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре в комментарии «Известиям».

Котре прокомментировал заявление члена Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Томаса Крюгера о попытках спецслужб США воспрепятствовать расследованию подрыва «Северных потоков». Он подчеркнул, что подобные заявления показывают бесспорную причастность Вашингтона к инциденту.

«Возможно, лет через десять докажут, кто был виноват, но к тому времени на повестке будут совсем другие вопросы», — добавил политик.



Он отметил, что НКО в сфере защиты окружающей среды на самом деле пытались добиться срыва поставок российского газа в Германию.

"Ъ": ремонт "Северных потоков" будет стоить $1,3 млрд

Ранее председатель фракции СДПГ в парламенте земли Мекленбург-Передняя Померания Томас Крюгер обвинил США в попытках помешать строительству «Северного потока-2». По его словам, представители спецслужб США активно выступали за экологические ассоциации земли Мекленбург-Передняя Померания, чтобы предотвратить постройку газопровода.