СМИ рассказали, от кого зависит участие Байдена в предвыборной гонке

Дальнейшее участие президента США Джо Байдена в предвыборной гонке зависит от его жены Джилл Байден. Об этом сообщила в субботу телекомпания NBC со ссылкой на источники.

Байден планирует обсудить будущее своей предвыборной кампании со своей семьей в воскресенье в Кэмп-Дэвиде.

"Единственный человек, который имеет на него самое большое влияние, - это первая леди. Если она решит, что курс должен быть изменен, курс будет изменен", - сказал один из собеседников телекомпании.



Другой источник подтвердил, что решение о будущем президентской гонки принимают "два человека - президент и его жена".

При этом сотрудник администрации Байдена, комментируя публикацию NBC, позже заявил, что "сюжет этой истории неверен".

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Ранее портал Axios проинформировал, что Байден выйдет из президентской гонки, если так решат его ближайшие родственники и друзья. Среди близких, которые влияют на президента, портал выделяет Джилл Байден, его младшую сестру Валери Байден, друга и советника Теда Кауфмана, а также небольшую группу помощников из Белого дома.