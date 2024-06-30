На чиновниках в КНДР заметили значки с портретом только Ким Чен Ына

Партийные чиновники КНДР в ходе расширенного пленарного заседания Центрального комитета Трудовой партии Кореи выступали со значками, на которых изображен одиночный портрет руководителя народной республики Ким Чен Ына. Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные Центральным телеграфным агентством Кореи.

В свою очередь южнокорейское агентство Yonhap подчеркивает, что подобные значки с портретом Ким Чен Ына, которые были закреплены на пиджаках чиновников, были "впервые официально показаны". Агентство также указывает, что это "первое подтверждение использования значков с одиночным портретом Ким Чен Ына".

Все граждане КНДР обязаны носить значки с изображением руководителей народной республики. Распределение значков с портретом основателя КНДР Ким Ир Сена началось в 1970 году, производство значков с портретом Ким Чен Ира - в 1992 году. С 2011 года после смерти Ким Чен Ира были распространены значки с "двойным портретом" экс-лидеров КНДР.

В то же время агентство Yonhap добавляет, что о создании значков с портретом Ким Чен Ына стало известно в 2013 году.

29 июня состоялся второй день расширенного пленарного заседания ЦК ТПК восьмого созыва. Лидер страны Ким Чен Ын отметил достигнутые за первое полугодие успехи, указал на факторы, которые служат препятствием для развития экономики. Он также определил направление работы на второе полугодие.

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22 мая Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало фотографии одной из аудиторий Центральной школы для подготовки кадров Трудовой партии Кореи, где рядом с портретами Ким Ир Сена и Ким Чен Ира повесили портрет действующего лидера КНДР Ким Чен Ына. В КНДР в подобных помещениях ранее обычно висели лишь два портрета - основателя народной республики Ким Ир Сена и его преемника Ким Чен Ира.