В Британии сообщили об опасениях НАТО из-за тайных операций России на дне моря

У НАТО имеются «серьезные подозрения», что Россия могла заминировать критически важную подводную инфраструктуру в Северном море. Об этом сообщила британская газета The Sunday Times.

Уточняется, что опасения чиновников Североатлантического альянса основаны на разведданных компаний, которые эксплуатируют ключевые нефтяные и газовые буровые установки, трубопроводы, электрические разъемы и телекоммуникационные кабели. Издание отмечает, что января по май этого года по меньшей мере пять российских траулеров начали «вести себя необычно». В частности, они замедляли ход во время прохождения над ключевыми электрическими и телекоммуникационными кабелями, а также над нефте- и газопроводами. По мнению автора статьи, это может быть связано «разведывательными и диверсионными операциями Кремля в европейских водах».

КНДР обвинила США, Японию и Южную Корею в создании азиатской версии НАТО

Ранее американская газета The Wall Street Journal заявила, что Вена стала новой базой для российских тайных операций после того, как европейские страны выслали 600 шпионов-дипломатов России после начала конфликта на Украине.