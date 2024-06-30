Байден признался жене, что не знает, что произошло на его дебатах с Трампом
Американский лидер Джо Байден признался своей жене Джилл, что не чувствовал себя хорошо на дебатах с бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом.
Об этом пишет Bloomberg.
По её словам, после дебатов Байден сказал: «Знаешь, Джилл, я не знаю, что произошло. Я не чувствовал себя очень хорошо».
Ранее Байден в связи с призывами отказаться от повторной борьбы за пост пообещал выиграть выборы.
Как сообщал ABC, в офисы Демократической партии после выступления Байдена на дебатах с Трампом поступили «гневные звонки» от избирателей.