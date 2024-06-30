КНДР обвинила три страны в создании азиатской версии НАТО

КНДР считает, что США, Япония и Южная Корея, укрепляя трехстороннее оборонное сотрудничество, пытаются создать "азиатскую версию НАТО". Об этом говорится в заявлении МИД КНДР, которое приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

"США оправдываются тем, что трехсторонние отношения между США, Японией и РК представляют собой отношения взаимодействия, направленные на укрепление стабильности и безопасности в регионе, и не означают "азиатской версии НАТО", но это является всего лишь уловкой для уклонения от международных обвинений в создании агрессивного блока", - говорится в сообщении.



В МИД КНДР решительно осудили прошедшие в регионе трехсторонние военные учения Freedom Edge, назвав их попытками "нагнетать военную напряженность в регионе, оказывать давление на Дальний Восток России и окружить Китай".

Внешнеполитическое ведомство выразило уверенность в том, что договоренность об укреплении оборонного сотрудничества, достигнутая лидерами США, Японии и Южной Кореи в прошлом году, "напоминает принцип коллективной обороны НАТО - если одно из государств-членов подвергнется нападению, организация посчитает его нападением на всех и применит силы обороны".

"США, Япония и РК договорились о регулярном проведении совместных военных учений в нескольких пространствах подобно тому, как НАТО ежегодно проводит совместные военные учения во всех пространствах, в том числе на суше, море, в воздухе и киберпространстве. Это говорит о том, что отношения между США, Японией и РК имеют вид азиатской версии НАТО", - резюмировал МИД.



Министерство подвергло критике действия Токио и Сеула в свете ситуации на Украине. "После возникновения ситуации на Украине Япония безудержно прибегает к нажиму на Россию, а РК откровенно пытается накачать нацистскую власть [президента Украины Владимира] Зеленского летальными вооружениями. Это показывает, что отношения между НАТО и трехсторонним военным блоком США, Японии и РК доходят до опасного предела", - говорится в заявлении. МИД КНДР пообещал "не допустить укрепления военного блока США и их сателлитов, нарушающего обстановку безопасности на Корейском полуострове и серьезно угрожающего глобальному миру и стабильности". "Мы будем принимать наступательные и подавляющие контрмеры, чтобы надежно защитить суверенитет и интересы безопасности нашего государства и мир в регионе", - подчеркнуло внешнеполитическое ведомство.

Учения Freedom Edge

США, Япония и Республика Корея на этой неделе впервые провели трехсторонние учения Freedom Edge в нескольких пространствах в международных водах к югу от южнокорейского острова Чеджудо. К тренировкам были привлечены самолеты, вертолеты и корабли, в том числе американский авианосец "Теодор Рузвельт" и южнокорейский эсминец "Соэ Рю Сон Рён". Три страны ранее проводили маневры в воздухе или на море, но не в нескольких пространствах одновременно. В ходе учений стороны отработали навыки противоракетной и противовоздушной обороны, борьбы с подводными лодками и перехвата противника на море. Представители Южной Кореи, США и Японии также провели тренировки в киберсфере.