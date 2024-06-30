В Британии расследуют вмешательство пророссийских блогеров в выборы

Председатель правящей Консервативной партии Великобритании Ричард Холден заявил о необходимости провести расследование из-за публикаций в СМИ о якобы вмешательстве зарубежных пророссийских блогеров в парламентские выборы в стране. Об этом сообщила газета The Sunday Times.

По словам Холдена, в соцсетях были обнаружены подозрительные аккаунты, которые якобы распространяли "кремлевские нарративы". Кроме того, эти пользователи якобы выражали поддержку лидеру британской правопопулистской партии Reform UK Найджелу Фаражу.

В связи с этим Холден обратился к секретарю кабинета министров и главе государственной гражданской службы Великобритании Саймону Кейсу и советнику премьера по национальной безопасности Тиму Бэрроу. Политик направил им официальную просьбу провести расследование материалов о вмешательстве в парламентские выборы, которые пройдут в королевстве 4 июля. 22 мая премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о роспуске парламента. Он также заявил о назначении досрочных выборов в стране.