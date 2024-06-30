WSJ: демократическая партия США хочет заменить Байдена более молодым кандидатом

Экс-губернатор Южной Каролины и постпред при Организации Объединенных Наций (ООН) Никки Хейли сообщила, что демократическая партия Соединенных Штатов намерена выдвинуть на выборы президента страны более юного кандидата, чем Джо Байден. Ее слова передает The Wall Street Journal.

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Он заявил, что демократы собираются выбрать кого-то помоложе, они собираются выбрать кого-то энергичного, они собираются выбрать кого-то проверенного.

До этого сообщалось, что сотрудники Белого дома переживают из-за неудачного выступления президента США Джо Байдена в дебатах с экс-лидером Штатов Дональдом Трампом, многие из них шутят о возможной смене работы. Во время дебатов с Трампом Байден допустил ряд оговорок и ошибок, путался в словах. Кроме того, его голос был хриплым в ходе всего мероприятия, а иногда даже дрожал.

Отмечалось, что Джо Байден покинет президентскую гонку, если решение о необходимости такого шага примут его родственники и друзья.