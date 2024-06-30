Черниговскую ТЭЦ на Украине остановили из-за пожара после короткого замыкания

На Черниговской теплоэлектростанции (ТЭЦ) на Украине произошло короткое замыкание, из-за чего возникло возгорание одно из трансформаторов. Об этом сообщил представитель «Теплокоммунэнерго» Алексей Щербина.

© Вечерняя Москва

— Предварительно было короткое замыкание, было выведено из строя оборудование. Это не очень серьезное оборудование, но вызвали спасателей. Возгорание уже ликвидировано, — отметил он, уточнив, что специалисты уже восстанавливают работу станции.



По словам Щербины, площадь пожара составила девять квадратных метров. Он также добавил, что причиной возгорания могло стать перенапряжение в сети. Представитель «Теплокоммунэнерго» пообещал, что ТЭЦ введут в работу в течение двух часов, передает РБК.

22 июня появились сообщения о взрыве на ТЭЦ в Киеве, однако городская администрация опровергла эту информацию, указав, что все теплоэлектроцентрали столицы Украины функционируют нормально.

В начале мая в городе Павловске Пушкинского района Санкт-Петербурга из-за взрыва разрушилась труба на заброшенной ТЭЦ. Уточнялось, что никто не пострадал.