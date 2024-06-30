Байден оговорился и перепутал Италию с Францией

Президент США Джо Байден на мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию перепутал Италию и Францию.

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"Он [экс-президент Дональд Трамп] не пошел бы на кладбище в Италии", - сказал Байден, говоря о французском кладбище павших в мировых войнах солдат. Слова президента приводит пресс-пул Белого дома.



Байден, которому 81 год, нередко допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение возможности главы государства продолжать руководить Соединенными Штатами.