Демократической партии некем заменить Байдена на выборах президента США

Демократической партии некем заменить действующего президента США Джо Байдена на предстоящих в ноябре выборах. Об этом пишет журнал Time.

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"Стоит также отметить, что явного фаворита нет: вице-президент Камала Харрис отстает от Трампа по опросам гораздо сильнее, чем Байден", - пишет издание.



Как отметил автор публикации, если Байден добровольно откажется от участия в предстоящих выборах, то партия может оказаться "в еще более затруднительном положении" по причине вынужденной спешки в выдвижении кандидата. Также издание прокомментировало прошедшие дебаты.

Автор публикации подчеркнул, что Байден выглядел 81-летним дедушкой, часто заикался и приводил неразборчивые аргументы для своих тезисов. В свою очередь кандидат в президенты Дональд Трамп бросал одну словесную атаку за другой.

Незадолго до этого сообщалось, что сотрудники Белого дома переживают из-за неудачного выступления Байдена в дебатах, многие из них шутят о возможной смене работы.