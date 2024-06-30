Стало известно, почему Трампа возмутила шумиха вокруг провала Байдена

Общественность сосредоточила внимание неудаче президента США Джо Байдена на дебатах, заявил экс-глава Штатов Дональд Трамп в своей соцсети Trurh Social. Он пояснил, что провал американского лидера отвлек публику от его успеха.

Все сказали, что я выступил отлично. Но на следующий день говорили только о том, как плох был продажный Джо, — пожаловался политик.



Байден признался жене, что не знает, что произошло на его дебатах с Трампом

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что доноры Демократической партии, помощники и законодатели несколько часов обсуждали фиаско Джо Байдена на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом. По данным СМИ, истеблишмент пришел к выводу, что необходимо сменить кандидата от демократов на пост главы государства. Среди претендентов на смену Байдену прозвучали имена вице-президента США Камалы Харрис.

При этом стало известно, что глава Белого дома откажется от участия в президентских выборах, если такое решение примут родственники и друзья политика. Журналисты указали, что такое развитие событий маловероятно, однако не исключено: его супруга Джилл, младшая сестра Валери и советник Тед Кауфман десятилетиями определяют все решения в жизни американского лидера.

Сам Байден признался своей жене, что не знает, что произошло на его дебатах с Трампом. Хозяин Белого дома добавил, что ему нездоровилось.