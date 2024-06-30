Трамп посетовал, что провал Байдена на дебатах затмил его успех

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его успех на дебатах с Джо Байденом оказался в тени из-за провального выступления действующего американского лидера.

«К вечеру пятницы все внимание было сосредоточено на плохой работе Джо, а не на том, насколько хорошо я справился», – написал Трамп в своей соцсети, передает ТАСС.



Республиканец в очередной раз предупредил, что из-за политики администрации Байдена США «близки к третьей мировой войне».

«Если она произойдет, это будет война, не похожая ни на одну другую», – уточнил он.



Напомним, что в Атланте (штат Джорджия) 27 июня прошли первые в истории США теледебаты между действующим и бывшим президентами.

Ранее сообщалось, что жители Нью-Йорка призвали Байдена уйти в отставку после его выступления на дебатах.