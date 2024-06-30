Кеннеди-младший: экономика РФ стала сильнее из-за санкций США

Санкции Соединенных Штатов только укрепляют российскую экономику. Такое мнение выразил независимый кандидат на выборах президента США Роберт Кеннеди - младший.

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"Это иллюзия, что мы - единственная сила в мире. И вы знаете, это больше не работает. Когда мы вводим санкции, люди смеются над нами. У русских благодаря нашим санкциям самая сильная экономика, которая когда-либо была у них", - сказал он в эфире YouTube-канала Tom Bilyeu.



Ранее президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств, организованной ТАСС, заявил, что РФ преодолевает проблемы от западных санкций, хотя Запад рассчитывает, что они отразятся в среднесрочной перспективе.