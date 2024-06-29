В США заявили об отсутствии замены Байдену среди демократов

Демократической партии некем заменить президента США Джо Байдена на предстоящих в ноябре выборах главы государства. Об этом написал журнал Time.

Дебаты Байдена и Трампа прошли в ночь на 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Перед началом встречи бывший и действующий президенты не пожали друг другу руки.

Обозреватели западных изданий оценили дебаты как «катастрофу для Байдена». Вице-президент Камала Харрис пыталась спасти положение и призвала американцев сосредоточиться на проделанной для страны работе, а не на выступлениях политика.