Посольство СА обратилось к своим гражданам в Ливане

Саудовская Аравия призвала своих граждан немедленно покинуть Ливан. Об этом говорится в заявлении саудовского посольства в Бейруте, передает РИА Новости.

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"Посольство Королевства Саудовская Аравия в Ливанской Республике с обеспокоенностью следит за нынешними событиями на юге Ливана", - говорится в сообщении.



В посольстве подтвердили свой призыв ко всем саудовским гражданам о необходимости выполнить решение о запрете на любые поездки в Ливан. Также посольство в Бейруте призвало находящихся там граждан немедленно покинуть территорию Ливана.

Недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Али Багери Кани. В ходе переговоров особое внимание было уделено теме сложной ситуации на Ближнем Востоке. Лавров и его иранский коллега выразили серьезную обеспокоенность на тему опасной эскалации напряженности в регионе.

Кроме того стало известно, что Министерство обороны США начало переброску войск ближе к границе между Израилем и Ливаном.