Демократы дистанцируются от Байдена

Члены Демократической партии, участвующие в выборах в Конгресс США, пытаются дистанцироваться от теряющего популярность американского президента Джо Байдена после его провала на теледебатах с бывшим главой государства Дональдом Трампом. Об этом сообщил в воскресенье портал Axios.

По его данным, кандидаты в обе палаты законодательного органа от колеблющихся штатов пытаются в срочном порядке "отделить" свои избирательные кампании от Байдена. Один из них на условиях анонимности сообщил порталу, что всеми силами пытается избежать встреч с президентом и даже его супругой Джилл. "Я не хочу его здесь видеть", - заявил он, добавив, что все крупнейшие доноры демократов выступают за снятие действующего лидера с президентской гонки.

Конгрессмен-демократ добавил, что его коллеги из колеблющихся штатов "приходят в ужас" от возможного влияния Байдена на их кампании.

27 июня в Атланте (штат Джорджия) прошли первые в истории США предвыборные теледебаты между действующим и бывшим президентами. Байдену и Трампу было запрещено иметь при себе тезисы выступлений. По данным экспресс-опроса CNN, две трети зрителей, следивших за дебатами, присудили победу в них Трампу.

Как ранее сообщила газета The Wall Street Journal, в среде демократов Конгресса США началась паника из-за неудачного, по их мнению, выступления Байдена на теледебатах. Некоторые демократы надеются найти нового претендента на пост кандидата в президенты от Демократической партии.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Их кандидатуры будут утверждены партиями позднее летом.